فى عيد ميلاد ليدى جاجا.. سر اتهامها بالتحول الجنسى وعدم استحمامها

تحتفل النجمة العالمية ليدى جاجا اليوم بعيد ميلادها الـ 34، وهى احدى المطربات اللاتى قدمن انفسهم بقوة على الساحة العالمية و أبدت ولعها الموسيقى وهى فى الرابعة من عمرها، وذلك بعد أن تعلمت وللمرة الأولى العزف على البيانو، كما كتبت أول أغنية للبيانو وهى فى سنى الثالثة عشر.





وأثارت ليدى جاجا حالة من الجدل الواسع فى الفترة الأخيرة خاصة بعد إعلانها عبر حسابها على تويتر قائلة: "لا أتذكر أخر مرة ا ستحممت فيها".





وقد أثار هذا التصريح اشمئزاز جمهورها منها والذى وصفها بعديد من الألقاب غير اللائقة.



