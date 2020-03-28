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فن

فى عيد ميلاد ليدى جاجا.. سر اتهامها بالتحول الجنسى وعدم استحمامها

السبت 28/مارس/2020 - 09:55 ص
ليدى جاجا
ليدى جاجا
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أحمد إبراهيم
تحتفل النجمة العالمية ليدى جاجا اليوم بعيد ميلادها الـ 34، وهى احدى المطربات اللاتى قدمن انفسهم بقوة على الساحة العالمية وأبدت ولعها الموسيقى وهى فى الرابعة من عمرها، وذلك بعد أن تعلمت وللمرة الأولى العزف على البيانو، كما كتبت أول أغنية للبيانو وهى فى سنى الثالثة عشر. 

وأثارت ليدى جاجا حالة من الجدل الواسع فى الفترة الأخيرة خاصة بعد إعلانها عبر حسابها على تويتر قائلة: "لا أتذكر أخر مرة استحممت فيها".

وقد أثار هذا التصريح اشمئزاز جمهورها منها والذى وصفها بعديد من الألقاب غير اللائقة. 

وإثارة الجدل فى حياة ليدى جاجا أمر طبيعى بالنسبة لها، حتى انها اتهمت من قبل بأنها متحولة جنسيا الا انها لم ترد على هذا الأمر بل زادت من الامر حيرة بعد ان دعمت المثليين ودافعة عنهم فى عديد من التصريحات وفى أعمالها الغنائية ولعل من أبرزها ألبومها THE FAME. 
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