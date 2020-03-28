الأجر الشامل ومكافأة نهاية الخدمة.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض، في أحد الطعون المنظورة أمامها مفهوم الأجر الشامل ومكافأة نهاية الخدمة.





حيث جاء في حيثيات الحكم أن مفهوم الأجر الشامل وفقا للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ والمادة الخامسة فقرة "ط" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون ٢٠٤ السنة ١٩٩٤ هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله فيشمل الأجر الأساسي والأجور المتغيرة مثل الأجر الإضافي والحوافز والمنح والمكافآت وبدل طبيعة العمل.



