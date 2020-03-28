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رياضة

ميلوفيتش يطلب تقريرا مفصلا عن لاعبي أهلي جدة

السبت 28/مارس/2020 - 09:58 ص
ميلوفيتش مدرب أهلي
ميلوفيتش مدرب أهلي جدة
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إسراء أشرف
طلب الصربي فلادان ميلوفيتش، مدرب فريق أهلي جدة، من جهازه المساعد إعداد تقرير فني مفصل عن جميع لاعبى فريقه، من أجل التعرف على امكانيات ومستويات اللاعبين، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
ويأتي في مقدمة التقرير، عدد المباريات التي شارك فيها كل لاعب بالدقائق، إلى جانب أرقامهم الفنية، رغبة في التعرف على مستوياتهم، خلال فترة التوقف الحالية، للمنافسات المحلية والآسيوية، بسبب تفشي وباء كورونا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الجهاز الفني يرغب في تكوين فكرة كاملة عن جميع اللاعبين الذين تضمهم قائمته، ومدى مشاركتهم في المباريات، والتي ستساعده في رسم خطة الإعداد لما تبقى من منافسات الموسم الحالي، في حال استئناف بطولة الدوري.

وأشارت إلى أن ميلوفيتش يرغب أيضًا في وضع الخطوط العريضة للموسم المقبل، من جهة تحديد إمكانيات عناصر الفريق، والكشف عن الاحتياجات الفعلية لتقوية خطوطه، وتعزيز بعض المراكز، بأسماء تحقق الإضافة الفنية المطلوبة.

وتولى ميلوفيتش القيادة الفنية للأهلي، في مطلع مارس الحالي، بعقد يمتد حتى يونيو 2021، خلفًا للسويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق والذء رحل بسبب تراجع نتائج الفريق السعودي.
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