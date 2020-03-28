الكويت: ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المسجلة ارتفع إلى 235.





وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم، السبت، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يتوزعون على 6 مواطنين، منهم 5 ذكور وأنثى، أما الحالة السابعة فهي لمقيمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 حالة.





وقال الشيخ باسل الصباح، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.





وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس، الجمعة، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 225 حالة.





وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، إن خمس حالات من تلك الحالات مرتبطة بالسفر، منها أربع حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وهناك حالة واحدة لمقيم من الجنسية المصرية مرتبطة بالسفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية.





وأضاف السند أن هناك تسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، منها سبع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، كما سجلت ثلاث حالات قيد التقصي الوبائي، منها حالتان لمقيمين من الجنسية الهندية وحالة لمقيم من الجنسية البنجلاديشية.



