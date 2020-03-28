بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد

نفذت محافظة جنوب سيناء قرار غلق الشواطئ العامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وقد اغلقت ابواب الشواطئ العامة واصبحت من غير رواد وتباينت ردود افعال المواطنين حول القرار ما بين مؤيد ومعارض .





وقال اسامة خلاف مواطن بطور سيناء إن الشواطئ العامة في طور سيناء متنفس وحيد لهم وخاصة إنه لايوجد زحام او تكدس حيث لا توجد كثافة سكانية في معظم مدن جنوب سيناء





واضاف محمد شديد إنه مع الغلق وكذلك اغلاق الكافتيريات الموجودة علي الشواطئ العامة .





واشار هيثم باشا من سكان طور سيناء إن لابد ان يعرف المسئولين إن مدن جنوب سيناء لا توجد بها كثافة سكانية وان الشواطئ والحدائق متنفس اخير بعد غلق كل شئ .



