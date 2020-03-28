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محافظات

بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد

السبت 28/مارس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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ايمن محمد
نفذت محافظة جنوب سيناء قرار غلق الشواطئ  العامة ضمن الإجراءات الاحترازية  لمنع تفشي فيروس كورونا  وقد اغلقت ابواب الشواطئ العامة واصبحت من  غير رواد  وتباينت ردود افعال المواطنين حول القرار  ما بين مؤيد ومعارض .

 وقال اسامة خلاف  مواطن بطور سيناء إن  الشواطئ العامة في طور سيناء متنفس   وحيد لهم وخاصة إنه لايوجد زحام او تكدس  حيث لا توجد كثافة سكانية  في معظم مدن جنوب سيناء 

 واضاف محمد شديد إنه مع الغلق  وكذلك اغلاق الكافتيريات الموجودة علي الشواطئ العامة .

 واشار هيثم باشا من سكان طور سيناء  إن لابد ان يعرف المسئولين إن مدن جنوب سيناء لا توجد بها كثافة سكانية وان الشواطئ  والحدائق متنفس اخير بعد غلق كل شئ .

 وكان قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء غلق الشواطئ العامة علي مستوي المحافظة .
وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا  وحفاظا علي صحة وارواح المواطنين  
 وحذر فودة المخالفين بعقوبات رادعة 
 وطالب ورؤساء المدن بتطبيق القرار فورا .
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 https://www.elbalad.news/4242176

بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد
بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد
بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد
بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد
بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد
بعد قرار الغلق.. الشواطئ العامة بجنوب سيناء بدون رواد
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