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تعليم

الخشت: الانتهاء من إعداد مرتبات شهر أبريل تحسبا لأي ظروف قد تطرأ

السبت 28/مارس/2020 - 12:16 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أكد الدكتور محمد الخشت أن الجامعة انتهت مبكرًا منذ الاسبوع الماضي من إعداد مرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن شهر أبريل، والتي سيتم استحقاقها يوم الخميس الموافق 23 أبريل، وقبل شهر رمضان، وذلك تحسبًا لأي ظروف قد تطرأ.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، اتخذ حزمة من القرارات التي من شأنها دعم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والحفاظ عليهم في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية غير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أصدر مؤخرًا الدكتور محمد الخشت قرارًا بتكرار كتابة العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات ومن لديهم أمراض مزمنة، وصرفه لمدة شهرين دفعة واحدة، اعتبارًا من أول أبريل ولمرة واحدة فقط شاملة للشهرين القادمين، وذلك في إطار التيسير على العاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة، وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل الخطة الاحترازية للدولة من وباء فيروس كورونا المستجد.


وكان الدكتور محمد الخشت، صدق الأسبوع الماضي على صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع الموظفين والأمن الإداري وأطقم التمريض والنواب والخدمات المعاونة بمستشفيات الجامعة - قصر العيني، تقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في العمل في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى صرف مكافآت للموظفين ممن احتاجت إليهم قوة العمل خلال فترة سوء الأحوال الجوية الأخيرة.
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