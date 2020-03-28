AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في عنف ميدان الشهداء بحلوان لـ 27 أبريل

السبت 28/مارس/2020 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدى
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف الذي شهده ميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف ميدان الشهداء"، لجلسة 27 أبريل المقبل.

كانت محكمة النقض، قضت في يوليو الماضي، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، فى وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
Advertisements

ترشيحاتنا

مهرجان إعصار محلي محطوط عليه كورونا يهز السوشيال ميديا.. فيديو

لن أصاب به إطلاقا.. شابة تسخر من فيروس كورونا فكانت نهايتها مأساوية

مصطفى فهمي يكشف عن عدد زيجاته.. ويؤكد: في النهاية الست هي الست.. فيديو

العزل قد يصل لـ 6 أشهر.. طبيبة بريطانية تكشف عن مفاجأة مرعبة

هل احمرار العين علامة للإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري عيون يرد

بشرى سارة.. شفاء أول سيدة مسنة من كورونا والعديد من الحالات في المحافظات ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. حملات تطهير وتعقيم مكثفة بالغربية

جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش

هل يلتصق فيروس كورونا بالملابس..اعرف الحقيقة