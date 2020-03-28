ميركل ترفض طلب إسرائيل تزويدها بأجهزة تنفس عاجلة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رفضت طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن نتنياهو طلب من ميركل، تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة تفشي كورونا؛ عبر اتصال هاتفي، ولكن طلبه قوبل بالرفض.





ورفضت "ميركل"، طلب نتنياهو لأن ألمانيا تعاني من نقص أجهزة التنفس، خاصة بعد أن أقرضت فرنسا مؤخرا المئات منها.





كما رفض مكتب نتنياهو نفي أو تأكيد الواقعة، وقال للصحيفة، "لا نتطرق إلى تفاصيل المكالمات بين الزعماء".





وقال مسئول إسرائيلي لـ"يديعوت"، "ليست هناك إمكانية على ما يبدو لإحضار أي شيء من أوروبا، حيث يجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أنفسهم".





وأكد مسؤول آخر للصحيفة نفسها، أن "هناك انقضاضا عالميا على الأجهزة ذات الصلة - وتصارع إسرائيل للحصول عليها بشتى الطرق".



