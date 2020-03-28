AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميركل ترفض طلب إسرائيل تزويدها بأجهزة تنفس عاجلة

السبت 28/مارس/2020 - 02:30 م
ميركل ترفض طلب بنيامين
ميركل ترفض طلب بنيامين نتنياهو
Advertisements
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رفضت طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن نتنياهو طلب من ميركل، تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة تفشي كورونا؛ عبر اتصال هاتفي، ولكن طلبه قوبل بالرفض.

ورفضت "ميركل"، طلب نتنياهو لأن ألمانيا تعاني من نقص أجهزة التنفس، خاصة بعد أن أقرضت فرنسا مؤخرا المئات منها.

كما رفض مكتب نتنياهو نفي أو تأكيد الواقعة، وقال للصحيفة، "لا نتطرق إلى تفاصيل المكالمات بين الزعماء".

وقال مسئول إسرائيلي لـ"يديعوت"، "ليست هناك إمكانية على ما يبدو لإحضار أي شيء من أوروبا، حيث يجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أنفسهم".

وأكد مسؤول آخر للصحيفة نفسها، أن "هناك انقضاضا عالميا على الأجهزة ذات الصلة - وتصارع إسرائيل للحصول عليها بشتى الطرق".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة العامة الإسرائيلية تحذر من نتنياهو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب مهاجمة نمر.. فيفي عبده تكشف سر طلاقها من أحد أزواجها

هذه الصلاة تغفر لك جميع ذنوبك القديمة والحديثة.. حتى لو صليتها مرة واحدة في العمر

72 ألف إصابة و5690 وفاة.. كورونا يتفشي فى إسبانيا

النيابة العامة: الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لمروجي الشائعات حول فيروس كورونا

9 معلومات رسمية عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

حسام غالي: مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إغلاق المحلات والمطاعم بميادين المحلة للوقاية من أخطار كورونا

تعرف على كيفية الحفاظ على الفتيس الأوتوماتيك..صور

للوقاية من كورونا.. حملات تطهير وتعقيم مكثفة بالغربية