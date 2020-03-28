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حوادث

سقوط 16 تشكيلا عصابيا وضبط 392 سلاحاً نارياً.. جهود الداخلية في أسبوع .. انفوجراف

السبت 28/مارس/2020 - 04:44 م
جهرد وزارة الداخلية
جهرد وزارة الداخلية
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مصطفي الرماح
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية  حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستهدفت وزارة الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" و"السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 74  وبحوزتهم  4 قطع أسلحة نارية ، و9 طلقات مختلفة الأعيرة، و8  قضايا إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "200 جرام لمخدر البانجو – 200 جرام لمخدر الحشيش – 470 جرام لمخدر الهيروين" فضلا عن تنفيذ 3856 حكم قضائى متنوع، وضبط 538  قضية متنوعة أخرى.

وداهم قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أوكار تصنيع السلاح، وتم ضبط 392 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "جرينوف- 42 بندقية آلية – 66 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 23 مسدس – 260 فرد محلى الصنع – 972 طلقة مختلفة الأعيرة– 1194 قطعة سلاح أبيض"، فضلًا عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها "بندقية آلية– 3 فرد محلى– 9 طلقات مختلفة الأعيرة- 2 خزينة - أدوات وأجزاء التصنيع".

ولاحق الأمن العام الهاربين من الأحكام القضائية، ونجح في تنفيذ 362493 حكم قضائي، بينها 1294 حكم جناية، و133019 حكم حبس، و177456 غرامة، و50724 مخالفة.

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية، ونجحت في ضبط 16 تشكيل عصابى ، ضموا 52 متهمًا ، إرتكبوا 71 حادث سرقة متنوع، وضبط 115 قضية أحداث، فضلًا عن إعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن ـ خلال أسبوع ـ غموض 39 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 58 متهمًا.

وأسفرت الحملات في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 266621 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها  "39874 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 301 قيادة تحت تأثير مخدر ، 3478 موقف عشوائي".
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