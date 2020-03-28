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مرأة

في الحجر المنزلي .. 7 أعراض تنذرك بفقدان الشهية العصبي

السبت 28/مارس/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يُمكِن أن يُسَيْطِر فقدان الشهية العصبي كغيره من اضطرابات الأكل الأخرى على الحياة، ويكون من الصعب جدًّا التغلُّب عليه ولكن مع العلاج، يُمْكِنُكَ الإحساس بشعور أفضل مما أنتَ عليه، والعودة إلى عادات الأكل الصحية، والتخلُّص على المضاعفات الخطيرة لفقدان الشهية.

وكشف موقع مايو كلينك عن الأعراض البدنية التي يمكن أن تظهر عند فقدان الشهية، وتتضمن العلامات والأعراض الجسمية لفقدان الشهية العصبي ما يلي:

- فقدان الوزن الشديد أو عدم اكتساب الوزن المتوقع أثناء مراحل النمو
- المظهر النحيل
- تعداد دم غير طبيعي
- الإرهاق
الأرق
دوَّارًا أو إغماءً
أصابع مائلة للزرقة
قلة الشعر أو تقصُّفه أو تساقطه
شعرًا خفيفًا أزغب يغطي الجسد
انقطاع الطمث
الإمساك وآلام البطن
جفاف الجلد أو اصفراره
عدم القدرة على تحمُّل البرد
عدم انتظام ضربات القلب
انخفاض ضغط الدم
الجفاف
تورُّم الذراعين أو القدمين
تآكل الأسنان ووجود جسأة على مفاصل الأصابع بسبب القيء

سلوكيات وتصرفات للمواجهة
وأوضح الموقع أن هناك سلوكيات وتصرفات يمكن عن طريقها مواجهة أعراض فقدان الشهية العصبي وهي تشمل ما يلي:

- تقليل كمية الطعام بشكل مبالَغ فيه من خلال اتباع حِمية أو الصوم
- الإفراط في ممارسة التمارين
- الإسراف في الأكل ومحاولة التقيؤ للتخلص من الطعام، وقد يتضمَّن الأمر استخدام المليِّنات أو حقنًا شرجية أو أدوية الحمية الغذائية أو منتجات الأعشاب.
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