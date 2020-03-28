AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في زمن الحظر.. كندا علوش أول ممثلة تحتفل بعيد ميلادها لايف مع الجمهور

السبت 28/مارس/2020 - 06:11 م
كندة علوش
كندة علوش
Advertisements
محمد نحلة
احتفلت الفنانة كندا علوش أمس الجمعة بعيد ميلادها "لايف" على صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل مع جمهورها في أيام الحظر، وتشجعهم على الجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.


و تابع عيد ميلتد كندة علوش  العديد من الفنانين وأرسلو لها التهاني والامنيات الطيبة،  منهم إبنة الفنانة أصالة،  وظافر عابدين كما شاركتها مدربة اليوجا الخاصة بها ونصحت الجمهور بإلتزام المنزل.

شرحت لهم كيفية تقضية الوقت دون ضغوط نفسية، وهنأ كنده السيناريست تامر حبيب بفيديو يجمع صورهم على خاصية "ستوري" بفيسبوك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كندة علوش تشارك بـ تحدي البقاء في المنزل بصورة من طفولتها.. شاهد

محتشمة وجذابة .. 20 صورة لـ إطلالات كندة علوش فى عيد ميلادها

كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها لأول مرة

شاهد | رسالة عمرو يوسف لـ كندة علوش في عيد ميلادها

بعد قليل.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها "لايف" بسبب كورونا

كندة علوش تتصدر مؤشر البحث جوجل في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. شفاء أول سيدة مسنة من كورونا والعديد من الحالات في المحافظات ..فيديو

أهم الأخبار.. كورونا قد يصيبك في المنزل بهذه الطريقة.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لأصحاب المعاشات

استيراد 141 ألف رأس عجول و74 طن لحوم وكبد وكلاوي لضبط الأسعار

نتيجة مخالطة صاحبها.. إصابة أول قطة بفيروس كورونا

نسبتهم 0.5% فقط.. أسباب قلة وفيات كورونا في ألمانيا مقارنة بـ إيطاليا

سارة سلامة تشعل TikTok بفيديو جرئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة