إيطاليا : تسجيل 2117 حالة إصابة جديدة في إقليم لومبارديا بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في إيطاليا تسجيل 2117 حالة إصابة جديدة في إقليم لومبارديا الإيطالي وسجلت 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 5944 حالة وفاة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة. فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن موسكو تمكنت من تطوير علاج لمرضى فيروس كورونا ، وذلك اعتمادا على التجربتين الصينية والفرنسية.

وأعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت، تسجيل 93 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا. وكانت السلطات الهولندية قد عثرت على فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي في هولندا، ومن المحتمل أن يكون قد وصل إلى هناك عبر براز المرضى المصابين به.

وفي القاهرة ، أعلن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الدكتور محمد نجم، دفعة 2012 كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق، والذي وافته المنية بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بـ فيروس كورونا.

في الوقت ذاته ، طالبت النيابة العامة، المجتمع بأسره، بتوخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات بخصوص فيروس كورونا، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها، والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية؛ قيامًا بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.

إزاء المتداول في الأيام المنصرمة حول فيروس كورونا الـمُستَجَد وآثاره، وما استتبع ذلك من إجراءات اتخذتها مؤسسات الدولة وقايةً منه ونشرًا للتوعية من أضراره، وبيانًا لكيفية مكافحته واتقائه صونا للأنفس والأموال، وما عرض على النيابة العامة من متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس.