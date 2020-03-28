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رياضة

حسام حسن يحقق لقبا عالميا.. تعرف عليه

السبت 28/مارس/2020 - 06:19 م
حسام حسن
حسام حسن
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عمرو ابوبكر
تواجد حسام حسن نجم المنتخب الوطنى السابق في وصافة قائمة أكثر اللاعبين حصدا للألقاب مع أنديتهم على مستوى العالم على مدار تاريخ كرة القدم. 

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية التى ذكرت أن حسام حسن حصل على 36 لقبا مع الأندية التى لعب لها وهى الأهلى، والزمالك والعين الإماراتي. 

وجاء على رأس اللاعبين الأكثر تتويجا بالألقاب مع الأندية البرازيلى ماكسويل لاعب فريق باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق برصيد 37 لقبا، بفارق لقب وحيد عن حسام حسن والبرازيلى دانى الفيس نجم ساو باولو الحالى برصيد 36 لقبا.

وضمت القائمة 12 لاعبا نجحوا فى حصد أكثر من 30 لقب مع الأندية فقط من بينهم الإسبانى إنيستا لاعب برشلونة الإسبانى ومواطنه جيرارد بيكيه والهولندى روبين لاعب بايرن ميونخ السابق.
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