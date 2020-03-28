صلاح عبدلله بالعضلات ساخرا: اتفضلوا شوفوا صورتي قبل الحظر





وكتب عليها :تعليقًا على مانشرته بالأمس وقلت فيه "حد يعرف چيم فاتح..عضلاتي تستغيث" وكلكوا إتريأتوا عليا ونمرتوني إتفضلوا شوفوا صورتي قبل الحظر ها مين دا .





يذكر ان شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا". كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.

تعليقًا على مانشرته بالأمس وقلت فيه "حد يعرف چيم فاتح..عضلاتي تستغيث" وكلكوا إتريأتوا عليا ونمرتوني

إتفضلوا شوفوا صورتي قبل الحظر مباشرةً..ها..مين دا؟!..مين دا؟!👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/Ozoa33W4h8 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) March 28, 2020

نشر الفنان صلاح عبدلله صوره ساخرا يظهر فيها بعضلات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير "