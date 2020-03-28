تنسيقية الأحزاب توضح هدف حملة البالطو الأبيض لمواجهة كورونا.. فيديو

قال ماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية نشرت أول فيديو توعوي عن مخاطر فيروس كورونا في شهر فبراير قبل ظهور فيروس كورونا في مصر .





وأضاف ماجد طلعت في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أصدرنا حملة البالطو الابيض لتوفير الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا ".





وتابع:" الحملة تهدف إلى السماح لطلبة السنة النهائية في كليات الطب والصيدلة بالحصول على دورة مكثفة في إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة لدعم الاطقم الطبية".





واكمل ماجد طلعت:" نحن نسير بخطوات حقيقية للحد من انتشار فيروس كورونا والدولة المصرية تتخذ إجراءات كثيرة استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا"، مضيفا:" منظمة الصحة العالمية تشيد بدور الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا والحكومة تواجه فيروس كورونا".





ولفت ماجد طلعت:" انا جاهز للتطوع في الأطقم الطبية للحد من فانتشار فيروس كورونا"، مضيفا:" تنسيقة الاحزاب لا تهول او تهون من فيروس كورونا ونعرض الحقائق للحد من انتشار الشائعات وهناك لجنة الدراسات الأمنية والاستراتيجية بها مجموعة من الشباب يقومون بالرد على الشائعات".