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تنسيقية الأحزاب توضح هدف حملة البالطو الأبيض لمواجهة كورونا.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 07:19 م
ماجد طلعت عضو تنسيقية
ماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب
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هاني حسين
قال ماجد طلعت  عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية نشرت أول فيديو توعوي عن مخاطر  فيروس كورونا في شهر فبراير قبل ظهور فيروس كورونا في مصر .

وأضاف  ماجد طلعت في  حواره  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أصدرنا حملة البالطو الابيض  لتوفير الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا ".

وتابع:"   الحملة تهدف إلى السماح لطلبة السنة النهائية في كليات الطب والصيدلة  بالحصول على دورة مكثفة في إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة لدعم الاطقم الطبية".

واكمل ماجد طلعت:"  نحن نسير بخطوات حقيقية للحد من انتشار فيروس كورونا والدولة المصرية تتخذ إجراءات كثيرة استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا"، مضيفا:"  منظمة الصحة العالمية تشيد بدور الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا والحكومة تواجه فيروس كورونا".

ولفت ماجد طلعت:"  انا جاهز للتطوع في الأطقم الطبية للحد من فانتشار فيروس كورونا"، مضيفا:"  تنسيقة الاحزاب لا تهول او تهون من فيروس كورونا ونعرض الحقائق للحد من انتشار الشائعات  وهناك لجنة الدراسات الأمنية والاستراتيجية بها مجموعة من الشباب  يقومون بالرد  على  الشائعات".
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