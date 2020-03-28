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رياضة

رئيس نادي صن داونز يتبرع بـ 57 مليون دولار لمحاربة فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن باتريس موتسيبي، رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، عن تبرعه بمبلغ 57 مليون دولار، لمحاربة فيروس كورونا في بلاده .

وجاء تبرع مونسيبي عن طريق إحدى شركاته الكبرى، بمبلغ مليار راند، وهو مايساوي 57 مليون دولار، وسيتم تخصيص هذا المبلغ لتوفير الأدوات الطبية للأطباء والمستشفيات في جنوب إفريقيا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن جنوب إفريقيا هي أكثر دول القارة السمراء تسجيلًا لحالات إصابة بفيروس كورونا، حيث تخطت الحالات المصابة 1000 حالة.

وكان نادي صن داونز قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور ربع النهائي، على يد نظيره النادي الأهلي
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