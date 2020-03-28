AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور.. شاهد

السبت 28/مارس/2020 - 08:33 م
مى عمر
مى عمر
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة مى عمر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى: "مشاء الله - جميلة - قمر". 

يذكر أن الفنانة مي عمر تواصل تصوير مسلسل "الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عددا من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية الذى تم بناؤه بالكامل فى مدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التي تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول فيديو لـ مي عمر على تيك توك

مي عمر تشعل إنستجرام بصورة جديدة

محمد سامي يشارك جمهوره بصورة له مع زوجته مي عمر .. وروجينا تعلق .. شاهد

برسالة رومانسية.. إدوارد يهنئ زوجته بعيد ميلادها

شاهد.. العضو الجديد في عائلة مي عمر

فستان أسود قصير وتسريحة بسيطة.. مي عمر تشعل إنستجرام بإطلالة شتوية.. شاهد

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. دواء فيروس سي يعالج 11 حالة مصابة بـ كورونا

نجم الزمالك المعار يعود للنادي بفرمان من مرتضي منصور

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أول طبيب بيطري مصري يتوفي بفيروس كورونا في السعودية.. صور

بعد عزلهم بسبب كورونا .. اول لقطات من داخل قريتي ابوجرج والقيس فى المنيا.. فيديو وصور

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 121 مصابا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

بدون مكياج .. راندا البحيري بإطلالة كاجوال شتوية