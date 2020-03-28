الأهلي يوافق على عودة معلول إلى تونس

وافق النادي الأهلي على رغبة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في العودة إلى بلاده لرؤية أسرته والاطمئنان عليها، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله.





واستأذن اللاعب الجهاز الفني على أن يعود في الوقت الذي يتم تحديده لاستئناف التدريبات.





ورفع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، طلب اللاعب، إلى لجنة التخطيط، ومحمود الخطيب رئيس النادي، وتمت الموافقة على تأمين سفر اللاعب بمعرفة السفارة التونسية بالقاهرة.





وسيغادر "معلول" ، القاهرة ، في الثالثة من ظهر غدً، على متن طائرة تونسية عائدًا إلى بلاده بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك.



