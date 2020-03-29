AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كورونا يحرم أكبر رجل في العالم من الاحتفال بعيد ميلاده

الأحد 29/مارس/2020 - 01:13 ص
أكبر رجل في العالم
أكبر رجل في العالم
Advertisements
عزة عاطف
لم يستطع أقدم رجل في العالم الاحتفال ببلوغه الـ 112 عامًا، فوفقًا لإجراءات العزل المنزلي للحد من انتشار كورونا في بريطانيا كان لا بد من إلغاء حفلة عيد ميلاده، فقد اعتاد الجد الاستمتاع بزيارة سنوية من عمدة المدينة للاحتفال معه في دار الرعاية.


كما يأتي تلاميذ المدارس المحلية أيضًا للغناء له والاحتفال معه، لكن هذه المرة سيحتفل «بوب ويثون» بعيد ميلاده الأول كأكبر رجل في العالم رسميًا وحيدًا بسبب فيروس كورونا.


نال بوب لقب أكبر رجل في العالم الشهر الماضي بعد وفاة صاحب الرقم القياسي السابق «شيتيتسو واتانابي» من اليابان، يقول المحاضر المتقاعد بوب من هامبشاير: "لا توجد احتفالات عيد ميلاد، تم إلغاؤها جميعًا.. إني في عزلة".


وأضاف في حزن شديد وفقًا لصحيفة مترو: "أحب لقاء أشخاص جدد، لذا لم يكن هذا مثاليًا أبدًا، لكنني لست منزعجًا للغاية بشأن عيد الميلاد نفسه".


عايش بوب في العاشرة من عمره اجتياح الإنفلونزا الإسبانية حول العالم في عام 1918، مما أسفر عن مقتل ما بين 50 و 100 مليون شخص، ولكن على الرغم من امتلاكه "ذاكرة جيدة للغاية" إلا أنه يتذكر الجائحة من خلال كتب التاريخ التي قرأها لاحقًا في الحياة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمره 113 عاما.. أكبر مُعمر في العالم يكشف سر حياته

112 عاما.. وفاة أكبر معمر بالعالم بعد أيام من دخوله موسوعة جينيس

هيفاء وهبي تثير الجدل بفيديو جديد من عيد ميلادها

رغم العزل الصحي بسبب كورونا.. مسن يحتفل بعيد زواجه الـ67

عيد الأم.. المؤشر العالمي للفتوى يستعرض أبرز 10 إحصاءات حول أحكام الاحتفال به

اقعدوا فى البيت.. أفكار غير تقليدية للاحتفال بعيد الأم فى المنزل

ترشيحاتنا

حقيقة ذِكر فيروس كورونا في القرآن بسورة المدثر.. الأزهر يرد

سيناريو مخطط.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة عمرو وردة بعد الفيديو الإباحي

محمد صلاح يظهر في صورة جديدة.. شاهد

اخبار الفن .. تبول إعلامية شهيرة على نفسها .. القتل العمد ينتظر زوج نانسى عجرم .. جورج سيدهم مطلوب بعد خيانة شقيقه له

هل انخفضت سرعة الانترنت في مصر مؤخرا.. وزير الاتصالات يرد.. فيديو

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 121 مصابا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يحرم أكبر رجل في العالم من الاحتفال بعيد ميلاده

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد