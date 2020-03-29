كورونا يحرم أكبر رجل في العالم من الاحتفال بعيد ميلاده

لم يستطع أقدم رجل في العالم الاحتفال ببلوغه الـ 112 عامًا، فوفقًا لإجراءات العزل المنزلي للحد من انتشار كورونا في بريطانيا كان لا بد من إلغاء حفلة عيد ميلاده، فقد اعتاد الجد الاستمتاع بزيارة سنوية من عمدة المدينة للاحتفال معه في دار الرعاية.









كما يأتي تلاميذ المدارس المحلية أيضًا للغناء له والاحتفال معه، لكن هذه المرة سيحتفل «بوب ويثون» بعيد ميلاده الأول كأكبر رجل في العالم رسميًا وحيدًا بسبب فيروس كورونا.









نال بوب لقب أكبر رجل في العالم الشهر الماضي بعد وفاة صاحب الرقم القياسي السابق «شيتيتسو واتانابي» من اليابان، يقول المحاضر المتقاعد بوب من هامبشاير: "لا توجد احتفالات عيد ميلاد، تم إلغاؤها جميعًا.. إني في عزلة".









وأضاف في حزن شديد وفقًا لصحيفة مترو: "أحب لقاء أشخاص جدد، لذا لم يكن هذا مثاليًا أبدًا، لكنني لست منزعجًا للغاية بشأن عيد الميلاد نفسه".









عايش بوب في العاشرة من عمره اجتياح الإنفلونزا الإسبانية حول العالم في عام 1918، مما أسفر عن مقتل ما بين 50 و 100 مليون شخص، ولكن على الرغم من امتلاكه "ذاكرة جيدة للغاية" إلا أنه يتذكر الجائحة من خلال كتب التاريخ التي قرأها لاحقًا في الحياة.



