ترامب يعلن تراجعه عن قرار بشأن كورونا.. ويؤكد: سننتصر على الفيروس بفضل الله

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن قرار كان بصدد اتخاذه بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد" 19".





وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "بشجاعة الأطباء والممرضين وبمهارة علماءنا ومبدعينا وبتصميم الشعب الأمريكي وبفضل الله سنفوز بهذه الحرب، وعندما نحقق الانتصار سنخرج أقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى".





وأضاف: "الحكومة الفيدرالية، لن يكون الحجر الصحي ضروريا، والتفاصيل الكاملة ستصدر عن CDC (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها)" الليلة. شكرا لكم".





وواصل في تغريدة أخرى أنه "بناء على توصية من فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، وبعد التشاور مع عمدة نيويورك، ونيوجيرسي وكونتيمت، طلبت من CDC إصدار توصيات سفر مشددة، يديرها المحافظون".





وكان ترامب أعلن أنه يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات أمريكية بينها نيويورك بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأثارت وفاة مراهق أمريكي، يوم الاربعاء الماضي، بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) حالة من الغضب، خاصة وأنه لم يكن مريضا بأي أمراض مزمنة ومن المعروف أنه حال تلقيه العلاج والرعاية المناسبة ستتحسن حالته.





كان عمدة نيويورك، أبدى اعتراضه على تنفيذ الحجر الصحي الشامل بعد قليل من تصريح ترامب.



