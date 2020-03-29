AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. تحويل القطارات في الهند لمستشفى عزل

الأحد 29/مارس/2020 - 05:00 ص
تحويل عربات القطارات
تحويل عربات القطارات في الهند لمستشفى عزل بسبب كورونا
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت الهند، عن عزمها تحويل بعض عربات السكك الحديدية إلى مستشفى عزل صحي للمصابين بفيروس كورونا.

وطلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفقا لرويترز، من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة الأسبوع الماضي أن يلزموا بيوتهم ثلاثة أسابيع في أكبر عملية إغلاق في العالم في محاولة للحد من انتشار المرض، وتوقفت شبكة قطارات الهند التي تمثل شريان حياة للبلاد.

وقالت شركة السكك الحديدية الهندية في بيان أمس السبت إنه تم تحويل عربة قطار إلى نموذج أولي لمرفق للعزل الصحي.

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني أنه فور حصولها على الموافقة فإن الخطة تقضي بأن تحول كل منطقة من مناطق السكك الحديدية الهندية عشر عربات إلى مثل هذه العنابر كل أسبوع. وتتبع شركة السكك الحديدية الهندية 16 منطقة.

وأعلنت الهند عن 918 حالة إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 19 حالة وفاة.

وبصفة عامة، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في جنوب آسيا إلى 2648 حالة من بينها 39 حالة وفاة. وأعلنت سريلانكا عن أول حالة وفاة بكورونا أمس السبت وهي لمرشد سياحي عمره 65 عاما كان مصابا بالسكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جديد.. روسيا تعلق حركة قطارات الركاب مع الصين بسبب كورونا

الهند تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

إصابة 276 هنديا بكورونا.. تعرف على أول جندي ضحية للفيروس

الهند تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

بعد الارتفاع الجنوني في الأعداد.. الهند تعلن حظر التجول لمواجهة تفشي كورونا

الهند تعلن ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد

ترشيحاتنا

بـ عقد غريب.. نرمين الفقي بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها

إعفاء داعية سعودى شهير من الإمامة والخطابة بسبب تغريدة.. تفاصيل

أخبار الزمالك اليوم.. عودة لاعب الفريق المعار بـ فرمان من مرتضى منصور.. قرار جديد من كارتيرون

شاهد.. رقص لقاء الخميسي في الحجر الصحي

الصحة: عزلنا قرى في حوالي 10 محافظات لمنع انتشار فيروس كورونا.. فيديو

محمد سمير: عبدالله السعيد رحل عن الأهلي لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على وشك إعلان الطوارئ.. اليابان تسجل 63 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

فلت من فتك الفيروس.. شفاء معمر إيطالي عمره 101 عام من كورونا

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق