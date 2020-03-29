بعد الأمير تشارلز.. إصابة خادم الملكة إليزابيث بـ فيروس كورونا

كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن إصابة خادم ملكي مقرب من الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا المستجد، ليثير المزيد من التساؤلات حول احتمالية إصابة الملكة بالفيروس التاجي.





وبحسب ما ورد، أُرسل الخادم، الذي تشمل واجباته تقديم المشروبات والوجبات إلى الملكة، وتعريفها بالضيوف، وتسليم رسائلها وتمشية كلابها ، إلى منزله لعزله ذاتيًا.





وقال مصدر بقصر باكينجهام إن "الجميع خائفون، ليس فقط على أنفسهم، ولكن أيضا للملكة والدوق..إذا لم يكن كل من حولهم قد خضعوا لاختبار كورونا بعد، فيجب فحصهم، ومتأكد من وجود حالة ذعر في الوقت الراهن".





ووفقًا للصحيفة، قامت العائلة المالكة بفحص اثني عشر موظفا وجميعهم كانت نتائج اختباراتهم سلبية لفيروس كورونا.





وفي يوم الأربعاء، أعلنت إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا، بعد أن التقى وريث العرش البريطاني بالأمير ألبرت من موناكو قبل أسبوعين ، والذي تأكد أنه مصاب بالفيروس.