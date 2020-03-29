أعلنت السلطات التايلاندية اليوم /الأحد/ عن تسجيل 143 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1338 والوفيات إلى 7.





وقال المتحدث باسم المركز الحكومى لإدارة حالات كورونا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن آخر الضحايا هو رجل يبلغ 68 عاما حضر نزال ملاكمة في بانكوك، واتضح وجود مجموعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكان".



