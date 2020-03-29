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مرأة

بـ إطلالة كلاسيكية وعقد ملون.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث ظهور لها.. شاهد

الأحد 29/مارس/2020 - 10:24 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة.

وظهرت بها، هنا الزاهد ببنطال كلاسيكي أنيق باللون الأبيض، ومرتدية معه قميص أنيق باللون الأبيض ليبرز عن جمالها، وانتعلت حذاء أنيقا بكعب عالى باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز عن جمال أنوثتها.

واختارت ترك شعرها الذهبى الكيرلى المموج منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

ولم تتكلف باختيار الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع عقد مميز حول الرقبة باللون الذهبى.
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