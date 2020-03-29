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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا لـ 52547 حالة

الأحد 29/مارس/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أفادت فضائية " اكسترا نيوز"، بارتفاع  عدد المصابين بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 52547 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 398 حالة وفاة.

وسجلت ولاية شمال الراين وستفاليا شمال غربي البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة، حيث وصل عدد المصابين فيها بالعدوى إلى 12744 شخصًا، وبلغ عدد الوفيات فيها 105 حالات، تليها ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بما مجموعه 11862 إصابة بالعدوى ووفاة 85 شخصًا، ثم ولاية بادن فوتمبرغ، التي بلغ عدد الإصابات فيها 10819 ووفاة 118 شخصًا.

وسجلت ولاية هامبورغ أعلى نسبة إصابات بالفيروس، مقارنة بمعدل 65.2 في بقية الولايات الألمانية.

وتنشر وكالة الأنباء الألمانية يوميًا ثلاثة إحصاءات عن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا وعدد الوفيات نتيجة لهذه العدوى داخل ألمانيا على أساس الإحصاءات التي تصدرها مكاتب الصحة في كل ولاية ألمانية.
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