ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا لـ 52547 حالة

وسجلت ولاية شمال الراين وستفاليا شمال غربي البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة، حيث وصل عدد المصابين فيها بالعدوى إلى 12744 شخصًا، وبلغ عدد الوفيات فيها 105 حالات، تليها ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بما مجموعه 11862 إصابة بالعدوى ووفاة 85 شخصًا، ثم ولاية بادن فوتمبرغ، التي بلغ عدد الإصابات فيها 10819 ووفاة 118 شخصًا.





وسجلت ولاية هامبورغ أعلى نسبة إصابات بالفيروس، مقارنة بمعدل 65.2 في بقية الولايات الألمانية.