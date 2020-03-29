مساهمو طلعت مصطفى يُقرون توزيع 182.5 مليون جنيه على المساهمين

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة طلعت مصطفى، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي





وطبقا لبيان صادر من الشركة اليوم الاحد الى البورصة المصرية فأن الجمعية العمومية صدقت على توزيع 182.5 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي 0.088 جنيه للسهم على أن يتم التوزيع على قسطين.





وأشارت الجمعية العمومية إلى أن القسط الأول البالغ 0.044 جنيه للسهم سيتم توزيعه بحد أقصى 15 مايو 2020، والقسط الثاني البالغ 0.044 جنيه للسهم سيتم توزيعه يوم 15 يوليو المقبل.





كما اعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام الماضي، وقررت إخلاء طرف وإبراء ذمة وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة.





وبالنسة للعمومية غير العادية فقد صدقت على تعديل كل من المادة 19 و45 من النظام الأساسي للشركة





وطبقا لما ذكره مباشر مصر فان شركة هشام طلعت مصطفى حققت خلال 2019، أرباحًا بلغت 1.94 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.77 مليار جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات شركة هشام طلعت مصطفى خلال العام الماضي إلى 11.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.9 مليار جنيه في 2018.





وشملت إيرادات شركة طلعت مصطفى، خلال 2019، 8.15 مليار جنيه للنشاط العقاري، و1.6 مليار جنيه للنشاط الفندقي، و1.99 مليار للأنشطة الخدمية.





وأوضحت الشركة، أن رصيد الوحدات المبيعة ولم يتم تسليمها للعملاء بلغ 49.5 مليار جنيه مقابل 41.7 مليار جنيه في 2018.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2019، فقد ارتفعت أرباح الشركة إلى 471.14 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 309.8 مليون جنيه.