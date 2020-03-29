AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أزمة جوانتيات.. أكبر منتج قفازات في العالم يتوقع عجزا بسبب حرب كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
تتوقع شركة "توب جلوف" الماليزية، التي تصنع خُمس قفازات العالم، عجزا في منتجها مع ارتفاع الطلب من أوروبا والولايات المتحدة بسبب اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بما يفوق طاقتها.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية، إننا مددنا فترات التسليم لمواجهة زيادة الطلب، حيث أن الشركة تلقت طلبيات في الأسابيع القليلة الماضية من أوروبا والولايات المتحدة بصفة أساسية تصل لمثلي طاقتها تقريبا، وتستطيع توب جلوف إنتاج 200 ألف قفاز من المطاط الطبيعي والصناعي يوميا.

ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أكثر من 600 ألف في 202 دولة ومنطقة. وتقدمت الولايات المتحدة على الصين من حيث عدد الإصابات. ومازالت أوروبا تسجل أكبر عدد من الوفيات.

وتابع "ليم"، بالطبع ثمة عجز. يزيدون الطلبيات بنسبة 100 بالمئة ويمكننا زيادتها 20 بالمئة فقط، لذا ثمة عجز بين 50 و80%، وأن زخم المشتريات الاستثنائية قد يستمر لثلاثة أشهر أخرى لكن من المنتظر أن يظل الطلب قويا لمدة تصل إلى تسعة أشهر حتى مع بدء تباطؤ الطلب قليلا من آسيا.

وأضاف، لمواجهة هذا الوضع، عدلت الشركة فترة التسليم من 30 يوما لتصل إلى 150 يوما، وإن الشركة تعمل على ضمان حصول جميع العملاء على حصة عادلة من القفزات الإضافيةالتي يجري تسليمها، مضيفا أنها تضيف أجهزة تصنيع جديدة كل أسبوع ويمكنها زيادة الإنتاج بما يصل إلى 30 بالمئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جلوفو: توصلنا لاتفاق مع مجموعة أمريكانا لتوظيف الكباتن الملتزمين

تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية بفعل ضعف طلب منطقة اليورو

خطوة جديدة من الصين لمواجهة فيروس كورونا

أسهم اليابان تترنح بعد إعلان الصين زيادة حادة في وفيات فيروس كورونا

البرلمان الكويتي يبدأ التحقيق في قضية فساد كبرى

بسبب انتشار كورونا.. بورصة اليابان تتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر

ترشيحاتنا

الحضري: ندمان على الهروب من الأهلي والانضمام لـ الزمالك

تغلب على رائحة التكييف الكريهة داخل السيارة بهذه الخطوات

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قرارات جديدة من السعودية لمواجهة كورونا

وزير التعليم يوجه رسالة جديدة للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة : ماتخافوش

المغرب يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس