أزمة جوانتيات.. أكبر منتج قفازات في العالم يتوقع عجزا بسبب حرب كورونا

تتوقع شركة "توب جلوف" الماليزية، التي تصنع خُمس قفازات العالم، عجزا في منتجها مع ارتفاع الطلب من أوروبا والولايات المتحدة بسبب اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بما يفوق طاقتها.





وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية، إننا مددنا فترات التسليم لمواجهة زيادة الطلب، حيث أن الشركة تلقت طلبيات في الأسابيع القليلة الماضية من أوروبا والولايات المتحدة بصفة أساسية تصل لمثلي طاقتها تقريبا، وتستطيع توب جلوف إنتاج 200 ألف قفاز من المطاط الطبيعي والصناعي يوميا.





ويبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أكثر من 600 ألف في 202 دولة ومنطقة. وتقدمت الولايات المتحدة على الصين من حيث عدد الإصابات. ومازالت أوروبا تسجل أكبر عدد من الوفيات.





وتابع "ليم"، بالطبع ثمة عجز. يزيدون الطلبيات بنسبة 100 بالمئة ويمكننا زيادتها 20 بالمئة فقط، لذا ثمة عجز بين 50 و80%، وأن زخم المشتريات الاستثنائية قد يستمر لثلاثة أشهر أخرى لكن من المنتظر أن يظل الطلب قويا لمدة تصل إلى تسعة أشهر حتى مع بدء تباطؤ الطلب قليلا من آسيا.





وأضاف، لمواجهة هذا الوضع، عدلت الشركة فترة التسليم من 30 يوما لتصل إلى 150 يوما، وإن الشركة تعمل على ضمان حصول جميع العملاء على حصة عادلة من القفزات الإضافيةالتي يجري تسليمها، مضيفا أنها تضيف أجهزة تصنيع جديدة كل أسبوع ويمكنها زيادة الإنتاج بما يصل إلى 30 بالمئة.



