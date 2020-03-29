شاهد .. كيف تقضي هيفاء وهبي وقتها في الحجر المنزلي

وظهرت هيفاء وهبى من داخل المطبخ وهى تعد كاب كيك وتشارك متابعيها طريقة تحضيره.





ومن ناحية اخرى انضمت هيفاء وهبي لحملة جمع التبرعات من أجل العائلات التي عانت بسبب فيروس كورونا، وهي الحملة التي تدعمها جمعية أجيالنا لجمع التبرعات.





ودعت هيفاء وهبي لتوسيع حملة التبرعات، ووجهت الدعوة لعدد من الفنانين للانضمام لها.





وتبرعت هيفاء وهبي بمبلغ 20 مليون ليرة لبناني أي ما يوازي 209 آلاف جنيه مصري، لمستشفى رفيق الحريري، وكذلك الصليب الأحمر اللبناني.





كما تبرعت بنفس المبلغ؛ لشراء معونات معيشية للأسر اللبنانية المحتاجة، علما أن التبرع يبدأ من 80 ألف ليرة للفرد الواحد.