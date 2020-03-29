لمواجهة كورونا.. الداخلية: غلق 12531 مركزا تعليميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين، وذلك في اطار الاجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا





وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها إجراءات غلق "جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، وجميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة".









وكذا غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى أمام الجمهور، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها، و ضبط 213 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية.





وغلق 73 مكان (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").. ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجارى" (12531) مركز تعليمى.









تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.