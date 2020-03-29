انطلاق فريق طب المنصورة إلى مستشفى تمى الأمديد لمعاونة الفريق الطبى بمستشفى العزل

انطلق اليوم الاحد فريق طب المنصورة للمشاركة بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة في دعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمي الأمديد والتي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال الحالات الايجابية للإصابة بفيروس كرونا داخل محافظة الدقهلية ويستمر عمل الفريق لمدة 14 يوم بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب ، الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا ، الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية للتعليم والطلاب.





وياتى الفريق تحت اشراف الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور عبد الباسط صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية ويضم الفريق من 8 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب وهم 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الامراض الصدرية ، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة ، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض المتوطنة ، مدرس مساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية ، مدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة.



ومن جانبه قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للفريق الطبي قبل انطلاقه مشيرا الى أنهم جنود مصر البواسل الذين اختاروا التصدي للفيروس القاتل بإرادتهم الحرة وبوازع إنساني لتقديم رسالتهم الانسانية لمعاونة زملائهم في وزارة الصحة وتقديم الدعم الطبي للعمل على شفاء المصابين بالفيروس.





كما أكد انهم يخوضون حربا من نوع مختلف ضد انتشار مرض اجتاح العالم وأنهم فى مهمة قومية ووطنية جديدة لخدمة المجتمع المصري بمحافظة الدقهلية وأن ما يقوموا به ليس بجديد على طب المنصورة وأبنائها الأطباء المتميزين فى مختلف التخصصات فهى قلعة الطب بمصر وعليها ان تلبى النداء لخدمة المريض المصري.