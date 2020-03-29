AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق فريق طب المنصورة إلى مستشفى تمى الأمديد لمعاونة الفريق الطبى بمستشفى العزل

الأحد 29/مارس/2020 - 03:32 م
فريق أطباء جامعة
فريق أطباء جامعة المنصورة
Advertisements
همت الحسينى
انطلق اليوم الاحد فريق طب المنصورة للمشاركة بالخدمة  الطبية  والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة  في دعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمي الأمديد والتي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال الحالات الايجابية للإصابة  بفيروس كرونا داخل محافظة الدقهلية   ويستمر عمل الفريق لمدة 14 يوم بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة  المنصورة ، الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب ، الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا ، الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

وياتى الفريق تحت اشراف الدكتور محمد حجازي  المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور عبد الباسط  صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية ويضم الفريق من 8 أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب  وهم 2 مدرس ومدرس مساعد  بقسم الامراض الصدرية ، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة ، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض  المتوطنة ،  مدرس مساعد  بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية ،  مدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة.

ومن جانبه قدم  رئيس الجامعة الشكر والتقدير للفريق الطبي قبل انطلاقه  مشيرا الى أنهم جنود مصر البواسل الذين اختاروا التصدي للفيروس القاتل بإرادتهم الحرة  وبوازع إنساني لتقديم رسالتهم الانسانية لمعاونة زملائهم في وزارة الصحة  وتقديم الدعم الطبي  للعمل على شفاء المصابين بالفيروس.

كما أكد انهم يخوضون حربا من نوع مختلف ضد انتشار مرض اجتاح العالم وأنهم فى مهمة قومية ووطنية جديدة لخدمة المجتمع المصري بمحافظة الدقهلية وأن ما يقوموا به ليس بجديد على طب المنصورة  وأبنائها الأطباء المتميزين فى مختلف التخصصات فهى قلعة الطب بمصر وعليها ان تلبى النداء لخدمة المريض المصري.
انطلاق فريق طب المنصورة إلى مستشفى تمى الأمديد لمعاونة الفريق الطبى بمستشفى العزل
انطلاق فريق طب المنصورة إلى مستشفى تمى الأمديد لمعاونة الفريق الطبى بمستشفى العزل
انطلاق فريق طب المنصورة إلى مستشفى تمى الأمديد لمعاونة الفريق الطبى بمستشفى العزل
انطلاق فريق طب المنصورة إلى مستشفى تمى الأمديد لمعاونة الفريق الطبى بمستشفى العزل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر التاسع لجمعية النيل للأمراض الصدرية

اجتماع بين جامعة المنصورة والصحة لوضع خطة مواجهة فيروس كورونا

افتتاح مؤتمر وحدة الغدد الصماء والسكر بـ طب المنصورة

رئيس جامعة المنصورة يتفقد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالمستشفيات

لعلاج المصابين بـ كورونا.. أطباء مستشفيات جامعة الفيوم يشاركون في الحجر الصحي بالإسماعيلية

أطباء مستشفيات جامعة الفيوم يشاركون في علاج المصابين بالحجر الصحي بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

بريطانيا تدرس قطع العلاقات مع الصين بسبب وباء كورونا

مصطفى يونس في حوار ناري لـ صدى البلد: علاقتي بالخطيب انقطعت.. وفايلر لا يشبه جوزيه.. وهذا سر فشل برنامجي بقناة الزمالك

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

هل يجوز الإفطار في شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا ؟ علي جمعة يجيب

بسبب كورونا.. قرار عاجل من البنك المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع

ب 200 جهاز تنفس و1000 مضخة حقن سوائل.. تحيا مصر يطلق حملة "نتشارك هنعدي الأزمة"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب

بفستان أبيض.. شاهد عبير صبري بإطلالة مبهجة

احذر منه .. القلق المفرط يعرضك للإصابة بفيروس كورونا