بسبب فيروس كورونا.. تطهير وتعقيم 340 منشأة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكاتف كل الجهود واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.









وأشار إلى أن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة نفذت الفترة الماضية، عدة حملات مكبرة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية والدينية وأماكن التجمعات بنطاق المحافظة.









وفى إطار ذلك، أعلن الدكتور حسني عباسى، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، قيام المديرية بتنفيذ عدة حملات لرش وتعقيم بعض المناطق والمنشآت باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة بمراكز المحمودية ورشيد وأبو حمص ودمنهور وأبو المطامير وكفر الدوار وإيتاى البارود والدلنجات وشبراخيت وحوش عيسى وإدكو والتحرير والرحمانية ومدينة النوبارية.









وشملت أعمال التطهير رش إدارة جناكليس بمركز أبو المطامير وتطهير وتعقيم 50 منشأة والشوارع المحيطة بها، وشملت في منطقة النوبارية وغرب النوبارية "مناطق مجمع البنوك - الوحدة المحلية بابو بكر الصديق - السوق التجارى - مجمع مواقف قرى فرع 20 - مجمع مواقف النوبارية - شوارع المجمعات السكنية - إدارات الأوقاف والطب البيطرى والصحة والإدارة الزراعية - سوق النوبارية الجديد - الوحدة المحلية بشمال التحرير - الوحدة المحلية لقرية الشعراوى - هيئة التعمير ماكينات الصراف الآلى".





وأشار إلى قيام إدارة الطب البيطرى بالمحمودية بتطهير وتعقيم 19 منشأه والشوارع المحيطة بها ومنها ( إدارة الطب البيطرى - المجزر - الوحدات البيطرية لقرى سرنباى واريمون وديروط وفيشا وكوم النصر - السنترال وادارة التموين.





وأضاف أنه تم فى ابوالمطامير تطهير وتعقيم 16 منشأة والشوارع المحيطة بها منها مبنى الاداره والوحدة البيطرية - مدرسة أحمد ياسين - ادارة الإصلاح الزراعى و الشوارع المحيطة بها - منطقة مساكن الإرشاد - الوحدة البيطرية والجمعية الزراعية بتروجي - الجمعية الزراعية والوحدة البيطرية بزاوية صقر ،ومجزر ابوالمطامير .









وتمكنت إدارة ابو حمص من تطهير وتعقيم 31 منشأة والشوارع المحيطة بها منها الإدارة البيطرية - والوحدات البيطرية بقرى سحالى والنخلة والصالحية ودمسنا- مس - مركز شباب ومكتب بريد أبو حمص - مواقف السيارات.









وفى رشيد تم تطهير وتعقيم 21 منشأه والشوارع المحيطة منها الإدارة البيطرية والادارة الزراعية - مجمع مواقف السيارات الجديد - محطات الصرف الصحي - مجمع المدارس - وحدة الساحل البيطرية - مكتب وإدارة التموين.





كما تمكنت ادارة ادكو البيطرية من تطهير وتعقيم 22 منشأه والشوارع الحيطه منها إدارة والوحدات البيطرية لقرية 6 - و قريه 1 وديبونو - مدرسه ادكو الاعدادية - مكتب البريد - الشئون الاجتماعية - محطة القطار - موقف السيارات.









وقامت إدارة الطب البيطري بدمنهور بتطهير وتعقيم 21 منشأة والشوارع المحيطة منها مركز الخدمات البريدية والمدرسة الابتدائية ووحدة طب الأسرة بنديبة - نقطة شرطة حفص - مجلس قرية ومكتب بريد شرنوب - مديريات التموين والتضامن وحدات تضامن سكنيدة و صلاح الدين وشبرا - ومدارس الأمل للصم والبكم الاعدادية للبنات والفنية الثانوية الفندقية - ومعهد بحوث الصحة الحيوانية - الإدارة البيطرية والوحدات التابعة لها.









وفى إدارة إيتاي البارود تم تطهير وتعقيم 28 منشأة والشوارع المحيطة منها الإدارة البيطرية - الإدارة الزراعية - مكتب البريد بشرق ايتاي - الوحدات البيطرية بارمانيا وصفط الحريه ومعنيا والتوفيقية والضهريه والعيون و ششت الانعام - منية بني منصور وقليشان والشعيرة ومجارز ايتاى البارود .









وتمكنت إدارة الدلنجات من تطهير وتعقيم 17 منشأة والشوارع المحيطة بها منها الإدارة والوحدات البيطرية - مجزر الدلنجات - السجل المدنى - الرقم القومي - إدارة الشباب والرياضة - موقف سيارات الوفائية وبعض الشوارع المحيطة .









وفى كوم حمادة تم تطهير وتعقيم 26 منشأة والشوارع المحيطة بها منها إدارة كوم حمادة والوحدات البيطرية التابعة لها والمجزر.









وقامت إدارة الطب البيطرى بشبراخيت تم تطهير وتعقيم 14 منشأة والشوارع المحيطة بها منها الإدارة البيطرية - الإدارة الزراعية - وحدة طب بيطرى شبراريس.





كما تمكنت الادارة البيطرية بحوش عيسى من تطهير وتعقيم 16 منشأة والشوارع المحيطة منها ( مبني الاداره البيطريه - مباني الوحدات البيطرية - الشهر العقاري بحوش عيسي - مدرسه الشهيد عز الدفراوي - الوحدة الصحية بالكردود - الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بكفر الواق - الإرشاد الزراعي بالكردود.









وفى وادي النطرون تم تطهير وتعقيم 21 منشأه والشوارع المحيطة منها ( مبنى الاداره البيطريه - مبنى المستشفى - وحدة المرور - التضامن الأجتماعى - مكتب العمل - الاداره الزراعيه - الوحدات البيطرية بقرى الإسراء والمعراج و الإمام مالك - والصفا والمروه والصديق يوسف.









وقامت إدارة الطب البيطرى بكفـر الدوار بتطهير وتعقيم 16 منشأه والشوارع المحيطة منها الإدارة البيطريه بكفرالدوار والوحدات البيطريه التابعة لها - منطقة مساكن الادكاوى - شارع المحكمه - قريه الحاجر بسيدي غازى، بالإضافة لتطهير 13 منشأه بالتحرير و8 منشآت بالرحمانيه.