10 تصريحات مثيرة لـ عصام الحضري حول مسيرته الكروية.. تعرف عليها





قال عصام الحضري، قائد منتخب مصر الأسبق، إنه لم يعلن اعتزاله اللعب بشكل رسمي حتى تلك اللحظة، لأن الوقت الحالي ليس مناسبا لإعلان الاعتزال".





كشف عصام الحضري، حارس منتخب مصر الأسبق، عن كواليس مشاركته في بطولة أمم أفريقيا بالجابون 2017.





أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي، زميليه السابقين في منتخب مصر، كان لديهما قناعات بقيامه بإجراء أحد الأعمال لتعرضهما للإصابة.





أكد عصام الحضري، حارس منتخب مصر الأسبق، أن النادي الأهلي هو صاحب الفضل في تواجده داخل الساحة الرياضية، معلقا: "أنا ابن النادي الأهلي".





قال عصام الحضري، حارس منتخب مصر الأسبق، إنه يعشق الراحل صالح سليم أيقونة القلعة الحمراء، وإنه تعلم منه الكثير وكان على علاقة جيدة معه .





أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق وفريق سموحة الحالي، أن عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، يعد معجزة في مجال حراسة المرمى.





أكد عصام الحضري، حارس منتخب مصر الأسبق ، أنه كان لديه اقتناع كبير بوصول منتخب مصر إلى كأس العالم بروسيا 2018.





كشف عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، عن ندمه الشديد لرحيله عن الأهلي المفاجئ وسفره لـ الانضمام لـ سيون السويسري بعد أن لعب مع المارد الأحمر 14 موسما.





فتح عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، النار على الجهاز الفني الأسبق للمنتخب بقيادة الأمريكي بوب برادلي، ومدرب الحراس زكي عبد الفتاح.





أكد عصام الحضري، حارس منتخب مصر الأسبق، أنه تفاجأ بـ مشاركته أساسيا أمام منتخب السعودية خلال منافسات كأس العالم بروسيا.









أدلى عصام الحضري، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، بمجموعة من التصريحات الهامة، والتي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي حول مسيرته الكروية، ويرصدها لكم موقع "صدى البلد: