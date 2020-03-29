AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الأحد 29/مارس/2020 - 06:01 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة.

وظهرت ريهام أيمن فى الصور بإطلالة صيفية وغير تقليدية، حيث ارتدت شورت أسود ونسقت معه تى شيرت طويل باللون الفوشيا، وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة.

وانتعلت ريهام أيمن حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض ونسقت معه شرابا طويلا مما منحها إطلالة غير تقليدية، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها.

واعتمدت ريهام أيمن على  خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان الهادئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ سلسلة حرف الـ R.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية

بإطلالة شتوية ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور

بملابس سوداء.. ريهام أيمن بإطلالة تكشف نحافتها

بـ الورد وبالطو كاروهات.. ريهام أيمن تشعل إنستجرام بـ إطلالة أنيقة

قبعة ونظارة.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال جذابة

بالبوت والبالطو.. ريهام أيمن بإطلالة شتوية من تحت الأمطار

ترشيحاتنا

صوراه عاريا.. ضبط طفلين استدرجا آخر وتعديا عليه جنسيا في مقابر طوخ.. تفاصيل

وفاة 50 طبيبا بالفيروس.. هكذا تتعامل إيطاليا مع جثث ضحايا كورونا

الكويت ثالث أكثر دول العالم تعافيا من فيروس كورونا.. فما القصة؟

بعد استبعاد الأجزاء المحذوفة.. تعرف على الدروس المقررة في علم النفس والرياضيات لطلاب المرحلة الثانوية

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

بعد سقوط شقيقه .. اشتباه في إصابة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب