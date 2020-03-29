بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة.
وظهرت ريهام أيمن فى الصور بإطلالة صيفية وغير تقليدية، حيث ارتدت شورت أسود ونسقت معه تى شيرت طويل باللون الفوشيا، وأكملت إطلالتها بحقيبة صغيرة.
وانتعلت ريهام أيمن حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض ونسقت معه شرابا طويلا مما منحها إطلالة غير تقليدية، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها.
واعتمدت ريهام أيمن على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان الهادئة.