رئيس بنك مصر: قرارات المركزي هدفها تقليل العمل بالكاش

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن قرارات البنك المركزي هدفها تقليل التعامل بالكاش.









وأضاف "الإتربي"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "نجحنا في جمع 12 مليار جنيه عبر شهادات الادخار فى 6 أيام ببنك مصر".









وتابع رئيس بنك مصر "شهادات الادخار ذات العائد الـ 15% مستمرة ولم يحدد موعد انتهائها".









وكان البنك المركزي، قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.









وأوضح البنك اليوم، الأحد، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.









وذكر البنك، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.



