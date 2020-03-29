طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الإجراءات المتخذة اليوم تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تستهدفها الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا.









وأضاف "عامر"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "اتخذنا قرارات اليوم لتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات في الفترة الحالية الاستثنائية".









وأكد محافظ البنك المركزي، أن قروض القطاع الخاص تم تأجيلها لمدة 6 أشهر؛ مراعاةً لظروف المواطنين في الوقت الحالي.









وقرر البنك المركزي، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.









وأوضح البنك اليوم، الأحد، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.









وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.



