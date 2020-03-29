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طارق عامر: سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 07:37 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي
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حمزة شعيب
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الإجراءات المتخذة اليوم تأتي ضمن الإجراءات الإحترازية التى تقديمها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" إتخذنا قرارات اليوم لتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات وعدمهم خلال الفترة الحالية الإستثنائية".

وأكد محافظ البنك المركزي، أن كل قروض القطاع الخاص تم تأجيلها لمدة 6 اشهر مراعاة لظروف المواطنين خلال الفترة الحالية التى تمر بها مصر والعالم أجمع.


وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم التنازل عن 220 الف قضية للمودعين لدي البنوك، لافتا إلى انه تم سحب 30 مليار من البنوك خلال 3أسابيع.

وقرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأوضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.
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