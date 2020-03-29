AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

طرح برومو فيلم Bad Education للعرض فى أبريل المقبل

الأحد 29/مارس/2020 - 07:36 م
فيلم Bad Education
فيلم Bad Education
Advertisements
أحمد إبراهيم
أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Bad Education عن البرومو الرسمى له تمهيدا لعرضه على منصة الالكترونية فى 25 ابريل المقبل فى أمريكا.  

فيلم Bad Education، من بطولة النجم العالمى هيو جاكمان، جنبا إلى أليكس وولف، أليسون جانى، جيرالدين فيسواناثان، كاثرين ناردوتشى ستيفانى كورتزوبا، راى رومانو، أناليج أشفورد، جيمى تاترو، بات هيلى، ويلكر وايت، العمل الجديد من إخراج: كورى فينلى، وتأليف الكاتب مايك ماكوفسكى.
 
ويدور فيلم Bad Education، حول اكتشاف أكبر فضيحة اختلاس مدرسة عامة فى التاريخ.

والفيلم مدته ساعة و43 دقيقة، واحتوى البرومو على بعض المشاهد الكوميدية فضلا عن وجود بعض المشاهد المشوقة والمليئة بالاثارة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم Bad Boys for life يتصدر الـ بوكس أوفيس ..فيديو

إيرادات فيلم Bad boys for life تتجاوز الـ 125 مليون دولار حول العالم

فيلم Bad Boys For Life يحقق 217 مليون دولار إيرادات

بإيرادات 17 مليون دولار.. Bad Boys for Life يتصدر البوكس أوفيس.. فيديو

طرح البرومو الرسمى الأول لـ فيلم العارف غدا

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم العارف.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد اللقطات الأولى لانفجار طائرة إجلاء طبي في الفلبين .. فيديو

بينهم مصريون.. الإمارات تسجل 102 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة

شو إعلامي.. تراشق لفظي بين عصام الحضري ومدرب حراس منتخب مصر

بعد سقوط شقيقه .. اشتباه في إصابة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بكورونا

الرئيس يوجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر

ضبط 4 متهمين نصبوا على مواطنين بزعم تسجيل بياناتهم للحصول على إعانة من الدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور