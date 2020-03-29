طرح برومو فيلم Bad Education للعرض فى أبريل المقبل

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Bad Education عن البرومو الرسمى له تمهيدا لعرضه على منصة الالكترونية فى 25 ابريل المقبل فى أمريكا.

فيلم Bad Education، من بطولة النجم العالمى هيو جاكمان، جنبا إلى أليكس وولف، أليسون جانى، جيرالدين فيسواناثان، كاثرين ناردوتشى ستيفانى كورتزوبا، راى رومانو، أناليج أشفورد، جيمى تاترو، بات هيلى، ويلكر وايت، العمل الجديد من إخراج: كورى فينلى، وتأليف الكاتب مايك ماكوفسكى.