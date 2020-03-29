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أخبار البلد

هاشتاج المهن الطبية يتصدر تويتر بعد قرار السيسي زيادة البدل 75%

الأحد 29/مارس/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر هاشتاج المهن الطبية المرتبة الأولى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر اليوم الأحد ، وجاء ذلك بعد قرار الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.25 مليار جنيه.
فيما غرد المتابعون والأطباء كالتالى :
السيسي زيادة بدل المهن الطبية ٧٥% ومكافآت للعاملين بمستشفيات العزل كمكافآت استثنائية.

بدل المهن الطبية للأطباء 700 وأطباء الأسنان والصيادلة 500 .
يعني الزيادة التي أقرها السيسي النهارده 525 للأطباء البشريين و 375 لأطباء الأسنان والصيادلة.
#جيش_مصر_الابيض يا جدع.

الوحيد اللي ممكن اسمح له يتفاخر بمهنته هذه الأيام ومن قبلها هو من يمتهن المهن الطبية البقية في هذا الوقت .

للي بيسأل على بدل المهن الطبية 
الأطباء البشريين بياخدوا 700 جنيه 
الأسنان والصيادلة بياخدوا 500 جنيه
التمريض 400 جنيه 
كل فئة بقي تحسب 75٪ من القيمة دي هيطلع الزيادة 
احنا اسنان هنزيد 375 جنيه دا غير صندوق المخاطر كمان.

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