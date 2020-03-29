هاشتاج المهن الطبية يتصدر تويتر بعد قرار السيسي زيادة البدل 75%

تصدر هاشتاج المهن الطبية المرتبة الأولى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر اليوم الأحد ، وجاء ذلك بعد قرار الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.25 مليار جنيه.

فيما غرد المتابعون والأطباء كالتالى :