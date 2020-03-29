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أخبار البلد

المصرية للاتصالات: غدا بدء تسليم شرائح التابلت في الإدارات التعليمية

الأحد 29/مارس/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الغد لطلاب الصف الأول الثانوي في الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور في فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت الشركة إن موظفي المبيعات سيتواجدون اعتبارًا من الغد في هذه الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم او التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب وجود مسافة آمنة بين العملاء، والانتظار في أماكن جيدة التهوية.

 

 

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