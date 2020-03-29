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أخبار العالم

وفاة مراسلة قناة عالمية بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت قناة أمريكية شهيرة وفاة إحدى مراسلاتها؛ إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية إن مراسلتها ماريا ميركادر 54 سنة توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت أنها توفيت في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير المنصرم.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وشاركت الصحفية الراحلة في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها نيل منصب مسؤولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.

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