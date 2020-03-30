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رياضة

هاني حتحوت يكشف عن شروط أحمد فتحي لتمديد عقده مع الأهلي.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:46 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلى، وضع عدة شروط على طاولة مفاوضات القلعة الحمراء للموافقة على تمديد عقده فى الفترة المقبلة.

وأضاف الإعلامي، هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، أن أحمد فتحي اشترط الحصول على مبلغ مالى كبير يوازي المعروض عليه من جانب بيراميدز، إذ سيحصل على 39 مليون جنيه على مدار ثلاثة مواسم، فى الوقت الذى سيعرض فيه الأهلى نفس العرض الذى عرض على وليد سليمان من قبل.

وأوضح هانى حتحوت، أن أحمد فتحي لم يشترط الحصول على مبلغ مالي كبير فقط، بل اشترط أيضا المشاركة فى نسبة كبيرة من المباريات، وعدم اقتصار دوره على الجانب المعنوي فقط، إذ يرغب فى أن يكون له دور كبير داخل صفوف المارد الأحمر.
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