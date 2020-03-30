هاني حتحوت يكشف عن شروط أحمد فتحي لتمديد عقده مع الأهلي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلى، وضع عدة شروط على طاولة مفاوضات القلعة الحمراء للموافقة على تمديد عقده فى الفترة المقبلة.





وأضاف الإعلامي، هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، أن أحمد فتحي اشترط الحصول على مبلغ مالى كبير يوازي المعروض عليه من جانب بيراميدز، إذ سيحصل على 39 مليون جنيه على مدار ثلاثة مواسم، فى الوقت الذى سيعرض فيه الأهلى نفس العرض الذى عرض على وليد سليمان من قبل.



