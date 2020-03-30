مرتضى منصور: الزمالك طرد عصام الحضري بعد ما بكى من أجل ارتداء القميص الأبيض

ردّ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات عصام الحضري المسيئة عن النادي.





وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حسام وإبراهيم حسن هما من أحضرا الحضري للنادي بعدما كان يبكي من أجل الانضمام للقلعة البيضاء".





وأضاف: "الحضري يستعين دائمًا بالجن والشعوذة ويتسبب في إصابة زملائه الحراس كي يشارك في المباريات".





وواصل:" مصطفى فتحي سجل هدفًا عالميًا في شباك الحضري ونام الأخير على وجهه بسبب مهارة لاعب الزمالك،، يبدو أن الجن لم يكن معه في هذه المباراة".





وأكمل مرتضى:" الحضري قام بسب لاعبي الزمالك خلال فترة تواجده في النادي كما تعدى لفطيًا على عماد المندوه مدرب حراس مرمى الفريق وقتها بسبب مشاركة عبدالواحد السيد أساسيًا".





وحذر مرتضى منصور الحضري من التعرض لنادي الزمالك أو الاساءة له في أي تصريح له.





وأضاف:" عاد من جديد الحضري ليبكي من أجل العودة للزمالك ولكنني رفضت عودته بسبب طباعه وتصرفاته غير الأخلاقية".



