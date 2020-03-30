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أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي يطلب الصفح من فقراء بلاده لهذا السبب

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
تمنى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الصفح من فقراء بلاده، بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيش فيها شعبه، جراء الإغلاق الذي تتعرض له بلاده بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وقال مودي في كلمة له وفق ما نقلته وكالة رويترز: "أود أولا أن أطلب الصفح من كل أهل بلادي"، مضيفا أن الفقراء سيفكرون بالتأكيد "أي رئيس وزراء هذا الذي عرضنا لهذه المتاعب الهائلة؟". 

وأكد مودي في كلمته: "الخطوات التي اتخذت حتى الآن... ستمكن الهند من النصر على كورونا". 

وكان مودي قد أعلن الثلاثاء فرض حجر صحي عام في الهند يستمر 21 يوما للحد من انتشار كورونا، ما تسبب في أزمة كبيرة بسبب ارتفاع نسبة الفقر في بلاده. 
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