AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السلطات الصينية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن مدينة ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:09 ص
الصين تحارب كورونا
الصين تحارب كورونا
Advertisements
محمد علي
أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة هوبي التي توجد بها مدينة ووهان بؤرة انتشار المرض في الصين والعالم،أنها ستعلن فتح المدينة بشكل كامل في وقت قريب، وفق ما ذكرته شبكة بلومبرج .

ولفتت بلومبرج إلى أنه وفق الاعلان الجديد، فإن السلطات ستسمح باستئناف عمليات النقل لكافة المركبات والتنقل بالنسة للناس إلى مدينة ووهان في 8 أبريل المقبل.

وهو مايعني وفق بلومبرج، رفع للحجر الصحي الجماعي في المدينة التي ظهرت فيها الفيروس التاجي لأول مرة في ديسمبر الماضي، وهو ما يجعل العالم يتساءل كيف ستكون الحياة بعد العودة؟

وبلغ عدد المصابين في الصين بالفيروس القاتل نحو 81 ألفا أما المتوفين فكانوا أقل من 3 آلاف ونصف.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة الفيروس القاتل.. قرار جديد من الصين بشأن كورونا

بعد انتشار كورونا.. بيان عاجل من ألمانيا لمواطنيها

رعب كورونا يجتاح العالم.. وفيات وإصابات جديدة على مدار الساعة.. الصين تتحول إلى معزل عملاق مغلق.. إجراءات استثنائية في معظم الدول.. واجتماعات طارئة لمنظمة الصحة العالمية

إيطاليا تحتجز سفينة على متنها 6 آلاف سائح بسبب فيروس كورونا.. فيديو

خسائر فادحة.. بلومبيرج: كورونا تهدد الاقتصاد العالمي

في طريقهم لـ فرنسا.. بولندا تجلي مواطنيها من بؤرة كورونا القاتل

ترشيحاتنا

دلال عبد العزيز تنهار من البكاء بسبب جورج سيدهم.. شاهد

قربت أروح العباسية.. نجيب ساويرس يكشف طقوسه في أيام الحظر.. شاهد

شاب مصري يصبح حديث إيطاليا بسبب فيروس كورونا.. لن تصدق ما فعله

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ترضخ لمطالب الحكام بقرار عاجل

من خرج من داره.. الأمير هاري وزوجته ميجان في ورطة بسبب ترامب

منتخب مصر الـ 7 عالميًا في تحقيق البطولات متفوقًا على فرنسا وإيطاليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيعة تلامس الروح .. ولاية الحمراء بـ سلطنة عمان الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور تكشف عن المطربة المصابة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها