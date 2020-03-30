السلطات الصينية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن مدينة ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة هوبي التي توجد بها مدينة ووهان بؤرة انتشار المرض في الصين والعالم،أنها ستعلن فتح المدينة بشكل كامل في وقت قريب، وفق ما ذكرته شبكة بلومبرج .



ولفتت بلومبرج إلى أنه وفق الاعلان الجديد، فإن السلطات ستسمح باستئناف عمليات النقل لكافة المركبات والتنقل بالنسة للناس إلى مدينة ووهان في 8 أبريل المقبل.



وهو مايعني وفق بلومبرج، رفع للحجر الصحي الجماعي في المدينة التي ظهرت فيها الفيروس التاجي لأول مرة في ديسمبر الماضي، وهو ما يجعل العالم يتساءل كيف ستكون الحياة بعد العودة؟



وبلغ عدد المصابين في الصين بالفيروس القاتل نحو 81 ألفا أما المتوفين فكانوا أقل من 3 آلاف ونصف.







