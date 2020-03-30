الري: 510 ملايين جنيه أعمال حماية من أخطار السيول وأعمال صناعية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.





وقال وزير الري إنه تم خلال الموسم الشتوي الحالي أيضا رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة.





جاء ذلك في تقرير موجز تلقاه وزير الري اليوم الاثنين بشأن المشروعات والأعمال المنفذة بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، وخاصة مشروعات الحماية من مخاطر السيول، حيث تم تنفيذ أعمال بقيمة 510 ملايين جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2019 إلى حتى نهاية الشهر الجاري، تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري، وحماية جسور الترع، وأعمال الطرق، وكذلك تأهيل المجاري المائية، وأعمال تغطيات، وغيرها من الأعمال.





من جانبه، أكد المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات قيام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترع بقيمة 51.5 مليون جنيه منها عملية تكريك إطماءات بحر يوسف لرفع كفاءته، وتأهيل ترعة تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة، وتأهيل ترعة المنشأة بأماكن متفرقة.





وأشار إلى قيام القطاع بتنفيذ أعمال مآخذ وتغطيات وحماية جسور بقيمة 30.5 مليون جنيه منها عمليات تغطية الجنابيات الموازية للبحر الصغير طريق المنصورة طناح "المرحلة الثانية"، وتغطية ترعة البشوات.





وأضاف أن القطاع قام بتنفيذ أعمال رصف طرق بقيمة 31.75 مليون جنيه منها أعمال الطرق بالجسر الأيمن على فرع 1 بتوشكى بطول 8 آلاف متر، وأعمال الطرق بالجسر الأيمن على فرع 1 بطول 9 آلاف متر، علاوة على أعمال بقيمة 23 مليون جنيه منها عمليات إنشاء تكسية حجرية على شكل مدرج وممشى وإنشاء بوابة لمدخل الحديقة بمنشأة القناطر وقناة الهروب وهدار المصب بتوشكى، وسحارة سرابيوم، وتأهيل مركز تدريب المهندسين بالمنصوره.





جدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقي والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 – 2020 / 2021