AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تباطؤ معدل انتشار كورونا في بريطانيا واسبانيا وتزايد نسب الوفيات

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:11 ص
نقل حالات مصابة بكورونا
نقل حالات مصابة بكورونا في بريطانيا
Advertisements
على صالح
كشف أحد كبار خبراء الصحة بالحكومة البريطانية اليوم الاثنين عن بشرى سارة عن اصابات كورونا في المملكة المتحدة مؤكدا أن تفشي الفيروس التاجي في المملكة المتحدة تتباطأ.

وقال البروفيسور نيل فيرجسون، وفقا لـ ميل اون لاين البريطانية إنه اكتشف "علامات مبكرة" على أن انتشار الفيروس قد تم كبحها بسبب الإغلاق ، مع انخفاض معدل الزيادة في دخول الاشخاص إلى المستشفيات.

لكن البروفيسور فيرجسون - أحد مؤلفي تقرير إمبريال كوليدج لندن الذي أقنع الحكومة بتشديد جهودها لوقف الفيروس - حذر من أن الوفيات لا تزال من المحتمل أن ترتفع بشكل حاد؛ لأنها تتخلف أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عن الإصابات الجديدة.

وأشار أيضًا إلى أن ما يصل إلى ثلاثة في المائة بالمملكة المتحدة - حوالي مليوني شخص - ربما أصيبوا بالفعل، وربما يصل إلى خمسة في المائة في لندن.

وظهر بريق من التفاؤل في بريطانيا بعد أن أعلن رئيس الحكومة في لندن بوريس جونسون صرخة حاشدة لكل البريطانيين للعمل معًا، ووجه الشكر لكل من ساهم في نشر مقطع الفيديو من معزله الخاص بالحجر الصحي في داونينج ستريت.

لكن جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين حذرت من أن البريطانيين يجب ألا يتوقعوا العودة إلى "الحياة الطبيعية" لمدة ستة أشهر ، وربما لفترة أطول.

وزعم عالم حاصل على جائزة نوبل من جامعة ستانفورد اليوم الاثنين أن الفيروس التاجي يحرق مدينة نيويورك وإيطاليا.

وأضاف البروفيسور مايكل ليفيت ، الذي تنبأ بدقة بزوال الأزمة الصينية بعد تحليل البيانات الأولية، أن تفشي المرض في إسبانيا يبدو أنه يتباطأ أيضًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يهدد 80% من البريطانيين.. تقرير حكومي يكشف أرقاما صادمة في حال تفشي الفيروس

مطالبات في بريطانيا بتعطيل المدارس والأشغال فورا.. واتهامات بالخوف من التكاليف

بعد إيطاليا.. دولة جديدة تقترب من فرض الحجر الصحي على سكانها بسبب كورونا

بريطانيا وأمريكا.. دولتان كبيرتان لم تنجحا في احتواء كورونا ومحاكاة الصين وكوريا الجنوبية.. ومخاطر كبرى من تفشي الفيروس بهما

كورونا ينتشر .. رئيس وزراء بريطانيا يطالب مواطنيه بالبقاء في المنزل

خبير مكافحة كورونا في الصين يصدم بريطانيا: خطة مناعة القطيع لن تفلح فى مواجهة الفيروس

ترشيحاتنا

3 لقاحات روسية جديدة لعلاج فيروس كورونا

رسالة مهمة من مستشار الرئيس إلى المصريين بشأن وباء كورونا

بعد تحذير الصحة من هذا التوقيت .. كل مالا تعرفه عن وقت الذروة لفيروس كورونا

نشرتا الفيديو على فيس بوك.. ضبط فتاتين قامتا بخرق حظر التجول بالتجمع الأول

بدون مكياج وبملابس كاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة زوجها

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ترضخ لمطالب الحكام بقرار عاجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي suzuki تعلن تخفيض أسعارها اليوم في مصر .. صور

فى عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف جمال سيلين ديون بعد الـ 50

انتحار مريض سرطان عمره 66 عاما بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا