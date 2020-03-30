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محافظات

رفع الحد الأقصى إلى 4000 جنيه .. حزمة إجراءات للحد من التكدس علي ATM

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، مع أنور راضي مدير عام الادارة العامة للبريد بالقليوبية و محمد قاسم نائب المدير العام للبريد وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وأعلن المحافظ ، خلال الإجتماع أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة وتم إتخاذ حزمة من الإجراءات للتيسير علي المواطنين أثناء صرف المعاشات بدا من أول شهر ابريل المقبل حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة بهيئة البريد وتم رفع حد السحب اليومي من ماكينات الصراف الالي الخاص بالبريد المصري ليكون كما يلى: - رفع الحد الاقصى للسحب للبطاقات اصدار بريد 4000 ( اربعة الاف جنيه) الى 10000 ( عشرة ألاف جنيه) يوميا - رفع الحد الاقصى للسحب للبطاقات اصدار بنوك الى 4000 اربعة الاف جنيه بحد اقصى 2000 (الفين جنيه فى العملية الواحدة) وذلك تيسيرا على المواطنين خلال الفترة المحددة للصرف.

كما اعلن المحافظ، أنه سيتم تخصيص عدد 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم في المناطق التي بها كثافات سكانية عالية كما تم مخاطبة السيد مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الاهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات كما تم تكليف السادة رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ بإعداد أماكن إنتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير علي كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات. كما تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة للبدء في تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات وذلك حفاظا علي صحة المواطنين وفي إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات إنتشار فيروس كرونا كإجراءا إحترازيا.
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