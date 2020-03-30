لبنان يسجل الوفاة الـ11 بـ كورونا.. ضحية الفيروس امرأة ثمانينية



كما، سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى اوتيل ديو الجامعي.



وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن و ان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".





سجل لبنان حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 حالة وفاة وفق ما ذكرته وسائل اعلام لبنانية.وأفادت "MTV" بوفاة امرأة ثمانينية بفيروس كورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري،لافتة إلى أنّها تعاني من أمراض مزمنة.وأصدرت وزارة الصحة العامة أمس التقرير اليومي عن آخر الاصابات بفيروس الكورونا وجاء فيه: " بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم السابق عليه(السبت)" .