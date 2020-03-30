برشلونة يحاول بكل الطرق لتخفيض رواتب لاعبيه

مازال مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو يسعى للوصول لاتفاق مع لاعبي فريقه، بشأن تخفيض الرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلاوجرانا نتيجة انتشار فيروس كورونا.





ووافق جميع لاعبي الفرق الرياضية في برشلونة على تخفيض رواتبهم بحسب قانون "ERTE"، المتعلق بإعادة تنظيم دفع الأجور في الظروف القهرية.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه حتى الأن اللاعبين الكبار في برشلونة، لم يتخذوا أي خطوة لقبول تخفيض الرواتب، على الرغم من أن لاعبي باقي الأقسام الرياضية في النادي، قد دعموا هذا الإجراء.





وأوضحت أن إدارة بارتوميو ستنذر اللاعبين، بأنه إذا لم يكن هناك على نسبة تخفيض الرواتب، فإن برشلونة تلقائيا سوف يستخدم حقه بموجب قانون "ERTE"، دون الرجوع لأي لاعب.





وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن لاعبي برشلونة خلال الساعات المقبلة، قد يقبلون أمر تخفيض الرواتب ولكن دون اقتناع بالأمر، وهو ما سيوسع الفجوة بين الإدارة وغرفة خلع الملابس.









ويرفض لاعبي برشلونة تخفيض رواتبهم، نظرا لرفض إدارة ريال مدريد في المقابل استخدام قانون "ERTE"، ودفع أجور لاعبيه كاملة رغم أزمة توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.



