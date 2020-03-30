الثقافة تحيى ذكرى العندليب وتستعرض مشوار الموجى

استمرارا لعروض المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب فى التاسعة مساء الثلاثاء 31 مارس أمسية غنائية أقامتها دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي ومشاركة نجوم الاوبرا مى الجبيلي ، مى حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ ، هاني عامر ، محمد الخولي ، محمد متولي ، احمد عفت وتتضمن مختارات من اعمال العندليب الاسمر الشهيرة التى شكلت جزء من وجدان الشعب المصري والعربي ، يعقبها فيلم وثائقي من إنتاج المركز القومى للسينما يتناول مشوار الموسيقار الكبير محمد الموجي واهم المحطات في حياته إلى جانب عدد من شهادات النجوم الذين تعاون معهم في أعمال فنية خالدة .